Engagé pour la transformation agricole, OCP a conçu un dispositif itinérant et multiservices de proximité pour mieux accompagner et servir l’agriculteur. Baptisée Al Moutmir, cette initiative agile et intégrée traduit l’offre du groupe basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d’innovation agricole. L’initiative Al Moutmir offre un cadre de collaboration et d’échange entre les différents acteurs du secteur agricole (secteur privé, autorités locales, recherche scientifique, formation, développement etc.). Elle vise à mieux servir les agriculteurs en les dotant d’un système de prise de décision rationnel basé sur des alternatives techniques et organisationnelles adaptées, durables, flexibles, socialement acceptables, économiquement rentables et conservatrices des ressources naturelles.

Al Moutmir vise à impacter durablement le secteur agricole national et enrichir le réseau d’acteurs actifs et innovants dans ce secteur. Il s’appuie sur une approche scientifique accompagnant les différentes étapes de son déploiement et vise un renforcement de partenariat fonctionnel et de gouvernance rationnelle avec l’ensemble des parties prenantes. Al Moutmir se fixe également comme objectif l’inclusion des différents groupes socio-économiques et particulièrement les femmes rurales et les jeunes.

Le programme Al Moutmir comprend plusieurs composantes articulées de manière complémentaire. Il s’agit notamment d’une offre de formation continue des communautés paysannes sur les sujets leur permettant de prendre des décisions rationnelles et adaptées au contexte agro-économique local, régional et national. Le programme met également à la disposition des acteurs du secteur agricole une base de données numérique utile et gratuitement accessible afin de les aider dans la prise de décision. Al Moutmir vise également le renforcement du partenariat intra et inter communautés socio-professionnelles ainsi que l’accompagnement et le diagnostic permanent des agriculteurs par une équipe expérimentée et efficace. Enfin, Al Moutmir inclut également le programme des plateformes de démonstration agricole, co-construit et réalisé en partenariat avec l’écosystème agricole. Ce programme complet porte sur le choix, l’installation, le suivi et l’évaluation des plateformes de démonstration qui servent pour l’introduction et l’intégration des innovations agricoles adaptées à chaque système de cultures.