Le président Muhammadu Buhari a promulgué un projet de loi anti-piratage visant à améliorer la sécurité des voies navigables du Nigeria et de la zone économique exclusive, indique jeudi l’Agence nigériane de sécurité maritime et de sécurité (NIMASA).

Le projet de loi sur la répression de la piraterie et d’autres infractions maritimes « garantit la sécurité de la navigation dans les eaux nigérianes et criminalise la piraterie », a souligné la NIMASA, dans un communiqué.

« Nous sommes déterminés à continuer de tenir notre promesse envers les investisseurs et la communauté internationale d’assurer un environnement de plus en plus sûr pour des activités maritimes », a affirmé le président de la NIMASA, Dakuku Peterside, cité par le communiqué.

La nouvelle loi prévoit des sanctions en cas de condamnation pour crimes maritimes et la restitution aux propriétaires d’actifs maritimes volés, a précisé M. Peterside.

Le Nigéria est considéré comme le point chaud des actes de piraterie maritime au cours de la dernière décennie, mais le premier trimestre de 2019 a enregistré une diminution du nombre d’attaques de navires.