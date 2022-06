Présente sur le marché marocain depuis plus d’une décennie, à travers différents corners et shop-in-shops, Jonak, la célèbre marque parisienne de chaussures pour femme, a désormais pignon sur rue avec l’inauguration de sa première boutique officielle à Casablanca.

Prenant place au cœur du Triangle d’or, quartier le plus chic de la Ville blanche, le flagship store s’étend sur une superficie de 100 m2, où le grand nom de la chaussure française invite à découvrir la quasi-intégralité de ses collections, positionnées entre le grand public et le luxe.

Sous la houlette de Kenza Lachachi, managing partner de Anfa Retail, le représentant du chausseur féminin au Maroc, cette nouvelle ouverture vient s’ajouter à plus de 60 boutiques en France et une centaine de points de vente (répartis entre magasins et corners) à l’échelle internationale, confirmant la position de Jonak comme une griffe incontournable en Europe et à travers le monde.

Tendance, qualité et juste prix Choisir Jonak, c’est avant tout rejoindre une grande histoire, celle de la famille Nakam qui, depuis près de 60 ans, conçoit et produit des collections de chaussures pour femme à la fois mode et stylées, marquées par la créativité et la sobriété, et proposées à des prix accessibles. L’excellence du produit, la maîtrise du geste et l’harmonie esthétique sont les maîtres mots dans la confection des pièces Jonak.

S’y associe une véritable obsession pour la qualité, avec des matières nobles, des finitions soignées et des détails qui font toute la différence.

Au fur et à mesure de son essor, la marque est parvenue à se positionner en chausseur de talent à l’identité forte. Celle-ci est construite d’une part sur des classiques indémodables au style citadin et parisien, reconduits au fil des saisons dans de nouvelles matières et coloris, et d’autre part sur des modèles tendance, correspondant au cœur des collections, et des créations plus pointues, laissant libre cours à la créativité de ses designers. Cet ensemble compose une offre éclectique et sans cesse réinventée, alliant élégance, inventivité et prix justes.

Une devise : “L’accès à l’excès” Entièrement dessinées en interne par le département artistique, les collections Jonak présentent près de 400 modèles chacune, afin d’être toujours au plus près des goûts et des envies de ses clientes, dans toute leur diversité. Derbys, bottines, bottes, cuissardes, ballerines, babies, slippers, sandales ou escarpins… les déclinaisons des formes, des matières, des couleurs et des hauteurs de talon permettent à toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur pointure (du 35 au 42), de trouver littéralement chaussure à leur pied.

Voilà qui résume bien la devise de Jonak, “L’accès à l’excès”, une invitation explicite faite à celles qui aiment varier les plaisirs et les styles au quotidien. En vedette cet été 2022 ? La collection “Horizon”, une ligne très architecturée, inspirée de la French Riviera, où les talons s’affirment et les brides s’entrecroisent jusqu’à la cheville, tandis que les compensées et les espadrilles imposent leur domination.

L’ensemble se décline dans des couleurs phares (noir, écru ou cognac), et pare de perles, de strass ou de dorures les spartiates, les tropéziennes et les mules pour une relecture ultra-raffinée des nu-pieds. Une expérience shopping chaleureuse Outre la qualité et la diversité de ses collections, Jonak accorde un soin particulier à l’expérience shopping.

Tout est prévu pour conserver un souvenir agréable du passage en boutique. Résolument moderne et minimaliste, chaque store Jonak mêle intemporalité, innovation et confort à travers un choix de matériaux nobles (bois de chêne, dalles façon ardoise, laque blanche), de luminaires, d’assises et de meubles de présentation, tous participant à magnifier les chaussures.

Le flagship casablancais de Jonak prend ainsi des airs d’appartement parisien où cadres, objets et beaux livres d’art habillent l’espace en complément d’œuvres d’art réalisées par de jeunes artistes marocains. En somme tout y est réuni une expérience sensorielle unique, célébrant le beau et rompant le lien impersonnel des boutiques ordinaires.

Des collections “made in Europe” La qualité, critère de distinction, a toujours été l’un des engagements premiers de Jonak. Ainsi, la grande majorité des chaussures Jonak est confectionnée en Europe (Italie, Portugal et Espagne), dans des ateliers artisanaux utilisant des matières sélectives et des cuirs issus de tanneries européennes. Une manière de garantir l’origine des produits et le respect des conditions de travail, mais aussi un réel engagement écologique, puisque la marque s’est conformée depuis sa naissance aux normes environnementales.

À titre d’exemple, le processus de fabrication bannit les produits polluants, les emballages sont à base de papier recyclé et les sacs réutilisables sont en matière de synthèse recomposée.