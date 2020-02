Anfa Retail continue son développement avec la marque Jacadi Paris et l’ouverture d’une nouvelle boutique à Rabat. C’est au Mega Mall, que la marque Jacadi Paris a décidé de faire son grand retour dans la capitale. “Idéalement situé dans le quartier de Souissi et orienté famille, le Mega Mall s’est présenté à nous comme une évidence”, déclare Kenza Lachachi, Responsable Développement de la marque au Maroc.

Jacadi est une marque de prêt à porter pour enfant, de prestige et qui propose aux jeunes générations des collections respectueuses de la tendresse et de la fraîcheur de l’enfance, pour tous les jours et tous les moments de vie ! « Ré-enchanter et transmettre le meilleur de l’enfance, telle est la vision de la marque ».

Au-delà d’un univers de marque fort, Jacadi Maroc essaie de renouveler l’expérience en boutique en apportant une qualité de service soignée.

La nouvelle collection est une invitation au voyage, au bord de l’eau. De Paris à Honfleur en passant par Biarritz soyez prêts pour un Printemps-Été chic, pétillant et raffiné.

L’inauguration officielle de la boutique est prévue ce soir jeudi 27 février en boutique à partir de 18h00. A cette occasion, la marque invite à découvrir sa nouvelle collection Printemps-Eté 2020 tout en faisant profiter les rbatis d’une réduction exceptionnelle spéciale lancement