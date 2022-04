Le nouveau bâtiment de l’incubateur « BlueSpace », fruit d’un partenariat public-privé, a été inauguré, vendredi à Casablanca, par Bank of Africa et le Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Situé au sein du campus ISCAE Casablanca, « BlueSpace » a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales. Il comprend deux composantes, à savoir un espace bancaire pédagogique dédié aux étudiants et un incubateur destiné aux porteurs de projets participants au programme.

A cette occasion, M. Mezzour a souligné, dans une déclaration à la presse, que cet incubateur va permettre de lancer une cinquantaine de projets et constitue une grande opportunité aux étudiants de l’ISCAE et pour tout porteur de projet souhaitant être accompagné par cette expertise bancaire et cette école de management de haute qualité.

L’incubateur « BlueSpace » se dote d’une particularité exceptionnelle: c’est la première fois qu’un groupe bancaire national en collaboration avec une des plus grandes écoles de commerce du pays et du continent africain se mettent ensemble pour accompagner des porteurs de projets innovants, a noté le ministre.

Pour sa part, la directrice générale du Groupe ISCAE, Nada Biaz a indiqué que cette inauguration est « la concrétisation d’un partenariat intelligent entre deux institutions dont la position, chacune dans son domaine, confirme le leadership en matière de sciences et de pratiques managériales pour contribuer à l’accompagnement du développement économique et social du Maroc et de l’Afrique ».

Cette démarche de décloisonnement entre le monde de l’enseignement et celui des affaires est à la base du modèle ISCAE depuis sa création sous la tutelle du ministère chargé de l’Industrie et du Commerce, a ajouté Mme Biaz.

De son côté, le directeur du centre d’intelligence économique de Bank of Africa- BMCE Group, Mamoun Tahri-Joutei, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que l’idée de ce projet a émané de la volonté du groupe bancaire d’offrir aux jeunes porteurs de projets l’accompagnement nécessaire pour qu’ils puissent développer leurs start-ups.

L’intérêt, in fine, de cet incubateur est de permettre aux jeunes marocains de contribuer au développement de leur pays en créant de la valeur et de l’emploi, a-t-il affirmé.

L’incubateur « BlueSpace » de Bank of Africa et Groupe ISCAE représente un lieu de rencontre entre le monde académique et professionnel à travers un programme de référence visant à développer l’esprit entrepreneurial et à se positionner comme acteur clé de développement et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.