Alors que le Maroc est en fin de protocole de déconfinement, le comité directeur de la Fédération Royale Marocaine de Football s’est réuni aujourd’hui par visioconférence afin de statuer sur une reprise progressive des championnats nationaux de D1 et D2. Cette décision concerne également les ligues régionales, les ligues nationales de football amateur, de football féminin et de football diversifié.

Une reprise des entrainements avec un protocole sanitaire strict et les premiers matchs joués à huis-clos.

Cette réunion, de ce mercredi 24 juin, a notamment permis d’ établir le cadre de reprise des activités footballistiques et ce, dans de bonnes conditions de sécurité et selon un protocole sanitaire strict.

Dans un premier temps, les membres des clubs du championnat national seront soumis aux tests médicaux de dépistage du covid-19. Une fois les tests revenus négatifs, la reprise des entraînements se fera en deux étapes à partir du 25 juin pour la D1 et la D2 : par groupes de 5 joueurs sur un demi-terrain pendant 10 jours, puis en collectif pendant 20 jours. Les mesures de prévention devront être respectées tout au long de cette période et un cadre administratif de la FRMF sera affecté à chaque club afin d’assurer le suivi et l’évaluation des mesures prises.

Après un mois d’entraînement, les matchs reprendront, encore une fois en deux étapes. D’abord, les matchs en retard se joueront du 24 juillet au 8 août sans public. Ensuite, il faudra jouer les journées restantes du championnat Pro (D1 et D2) du 12 août au 13 septembre. Concernant les autres catégories de football, les entraînements pourront reprendre le 15 juillet, tout en respectant les mêmes mesures sanitaires et sportives prises en D1 et en D2. Les matchs de ces catégories débuteront le 15 août.

Pour ce qui est du déroulement des matchs, chaque équipe pourra faire cinq changements au lieu des trois autorisés précédemment. Cette recommandation du conseil de l’IFAB (International Football Association Board) va permettre d’atténuer l’impact des matchs sur les joueurs après cette longue période d’inactivité. Après la première demi-heure de chaque période, trois minutes de pause seront accordées aux équipes afin de s’hydrater. La programmation a quant à elle été uniformisée et fixée : il y aura deux matchs le vendredi, trois matchs le samedi et trois matchs le dimanche. Les rencontres se joueront à 18h, 20h ou 22h. Toujours dans l’optique de faciliter la reprise de la compétition aux sportifs.

Compte tenu de ce décalage sans précédent, le coup d’envoi de la saison 2020-2021 sera donné le 16 octobre 2020.

La FRMF a soutenu les clubs professionnels et amateurs pendant toute la durée du confinement

Pour rappel, le 4 mars, la FRMF avait tout d’abord adressé une circulaire à chaque club pour appliquer un huis clos strict. Ensuite, le 14 mars dernier, elle avait décidé de la suspension de toutes les activités footballistiques sur son territoire. Entrainant ainsi l’annulation des matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, les éliminatoires de la CAN 2021 pour l’équipe nationale masculine, et la 21e journée de Botola Pro (D1 masculine).

Une fois les stades fermés et le confinement imposé par le gouvernement marocain, la FRMF a mis en place un accompagnent technique et financier pour soutenir tous les clubs professionnels et amateurs.

– La prévention a été la première étape du processus : communication régulière sur les gestes barrières, vidéos de prévention faites par les Lions de l’Atlas, Vahid Halilodzic et son staff et les techniciens nationaux, afin sensibiliser les Marocaines et Marocains pour qu’ils se protègent et protègent leur prochain.

– Dans ces conditions, les entraîneuses et entraîneurs de la Direction Technique Nationale se sont mis à disposition des clubs, des joueuses et joueurs et des préparateurs physiques pour les conseiller et les aiguiller. Le nutritionniste de l’équipe nationale A, Nabil Layachi, a publié régulièrement via les réseaux de communication de la fédération des vidéos avec des conseils nutritions pour permettre à nos sportifs de garder une forme physique optimale ainsi qu’une bonne hygiène de vie. Pour les cadres techniques, un webinaire a été organisé par Osian Roberts, le DTN. Des entraînements types ont été proposés aux clubs.

– Dès le 7 mai, la fédération a versé la troisième tranche de la subvention accordée aux clubs nationaux avant la date prévue ; et ce afin de permettre à ces derniers de payer les salaires dus. Puis vient le tour des arbitres pour être soutenus. Ces derniers ont perçu, chacun, une prime de 6.000 dirhams pour le compte des mois de mars, avril et mai. Et comme les efforts doivent être collectifs, les cadres de la DTN et de l’équipe nationale A, incluant Vahid Halilhodzic, ont accepté de réduire leur salaire de 20 à 50%.

– La FRMF a contribué à hauteur de dix millions de dirhams au Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, initié par le Roi Mohamed VI.

Le Comité Directeur de la fédération, les représentants des instances médicales de la FRMF et de la Ligue Nationale du Football Professionnel (LNFP) ont ainsi maintenu des échanges constants toute au long de la pandémie afin de faire le point sur la situation et de mettre en lumière les nombreuses mesures à mettre en œuvre en fonction de l’évolution de la pandémie.

La pandémie étant en recul dans le pays, le protocole sanitaire adopté devrait permettre à la grande famille du football de reprendre le cours de sa vie sereinement, mais tout en restant vigilant.