Dans le cadre de son engagement dans l’accompagnement entrepreneurial de porteurs de projets et dans la continuité du partenariat établi entre le Groupe BNP Paribas et Réseau Entreprendre France, la BMCI a signé une convention de partenariat avec l’Association Réseau Entreprendre Maroc pour le soutien de l’entrepreneuriat social, solidaire et féminin.

Ce partenariat permettra à la BMCI de contribuer au financement et au lancement des projets d’entrepreneurs et de démarrer un programme d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin.

La BMCI a ainsi dédié un prêt de 1 Million de dirhams pour contribuer au fonds de prêt d’honneur de l’Association Réseau Entreprendre Maroc, exclusivement dédié à l’entrepreneuriat féminin et/ou à impact positif sur la société ou l’environnement. La BMCI a également prévu une subvention sur 3 ans d’un montant total de 300 000 dirhams, qui permettra de contribuer au financement du plan de développement de l’association.

Sur le plan de l’accompagnement, la BMCI fera profiter les jeunes porteurs de projets, d’un programme de suivi et de mise en relation avec ses managers et ses experts au sein de la Banque.

A travers ce partenariat, la BMCI affirme son positionnement en tant que l’un des principaux acteurs contributeurs au soutien de l’entrepreneuriat et de la création d’emploi, moteurs de la croissance économique et de l’emploi marocains. Les collaborateurs de la BMCI auront également l’occasion, à travers ce partenariat, de vivre des expériences épanouissantes grâce au bénévolat de compétences.

Dans ce sens, Idriss Bensmail, Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint à la BMCI, affirme que : « La politique RSE mise en place par la BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, s’inscrit dans cette même volonté d’être un acteur économique responsable et engagé auprès de son environnement économique et social. Le partenariat de la BMCI avec l’Association Réseau Entreprendre Maroc s’inscrit également dans l’esprit Positive Banking dans lequel notre activité de banque est conjuguée à la construction d’un monde plus équilibré et plus durable.

Ce partenariat prouve le fort positionnement de la BMCI en tant qu’acteur dynamique dans la croissance de l’économie marocaine et vient également structurer des actions déjà mises en place depuis de nombreuses années au sein de la Banque, principalement dans le domaine de l’entrepreneuriat social et féminin. »

Pour rappel, la BMCI est une banque engagée en termes de soutien pour l’entrepreneuriat féminin via son partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstitution et le Développement (BERD) à travers le programme Women in Business (WiB).

A propos de Réseau Entreprendre Maroc

Réseau Entreprendre Maroc est une association de chefs d’entreprise créée en 2005 spécialisée dans l’accompagnement entrepreneurial. De par son intervention, elle contribue à la réussite de nouvelles entreprises montantes, créatrices de richesses et d’emplois.

Sa vocation première est d’accompagner ces femmes et ces hommes qui, par l’ambition qu’ils portent, leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils s’adressent, sont susceptibles de faire de leur entreprise, une PME apte à se développer. Elle leur permet un apprentissage du métier de chef d’entreprise dans un milieu de chefs d’entreprise.

Cet accompagnement comprend également une aide financière délivrée à titre personnel (un prêt d’honneur de 50.000 à 100.000 MAD) destiné à renforcer les fonds propres de l’entreprise et à créer un effet de levier sur les autres financements. Réseau Entreprendre Maroc entend ainsi maximiser les chances de réussite des créateurs et repreneurs qu’elle accompagne.

Depuis 2011, Réseau Entreprendre Maroc a pu accompagner 240 lauréats, mobiliser plus de 300 chefs d’entreprise engagés bénévolement dans l’accompagnement, créer plus de 800 emplois formels et octroyer plus de 22 millions de dirhams en prêt d’honneur.

Réseau Entreprendre Maroc est présente aujourd’hui dans 8 villes du Royaume : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, El Jadida, Khouribga et Ben Guérir.