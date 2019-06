Le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies renouvelables, Mouhamadou Makhtar Cissé, a affirmé que son pays prévoit de porter ses capacités de raffinage à 3,5 millions de tonnes par an afin de pouvoir couvrir ses besoins ainsi que ceux de la sous-région en produits pétroliers de qualité.

« Des réflexions sont en cours pour porter la capacité de raffinage du pays à 3,5 millions de tonnes par an avec un double objectif : couvrir l’ensemble des besoins du pays et de la sous-région et répondre aux nouvelles exigences de qualité des produits pétroliers », a affirmé Mouhamadou Makhtar Cissé dans une interview parue, mercredi, au quotidien +Le Soleil+. La capacité actuelle de raffinage, assuré essentiellement par la Société africaine de raffinage (SAR), est de l’ordre de 1,2 million de tonnes de produits pétroliers par an.

« La SAR occupe déjà une place de choix dans notre secteur pétrolier en ce sens qu’elle couvre près de 45 % de nos besoins en produits pétroliers. Par ailleurs, elle assure l’approvisionnement en fuel-oil de toutes les centrales électriques et la moitié de nos importations en gaz butane », a indiqué le ministre, faisant savoir que cette entreprise avait déjà, dans la perspective de l’exploitation des ressources pétrolières du pays, entamé un programme de rénovation et d’extension de ses installations pour traiter notamment le pétrole brut de Sangomar.

Et de noter qu’une telle stratégie sera payante en raison de l’économie attendue sur le temps de trajet des tankers et, partant, sur le coût du fret, la sécurisation de l’approvisionnement du pays et l’impact sur sa balance commerciale.