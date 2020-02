La ville d’El Jadida a abrité, ce weekend, la quatrième édition du Trophée international de surfcasting (pêche à la ligne dans la vague). L’étape marocaine de la “Golden League” de cette discipline a été organisée par l’Association Al Boughaz pour la pêche à la canne (Tanger), en partenariat avec l’organisation Act4Community Jorf Lasfar.

Le principal concours de cette édition a été remporté par le Tunisien Hatim Rhim, suivi du Marocain Fathi Bouaajaj et de l’Italien Stéfano Ciarrocchi.

Cette compétition “atypique” a connu cette année la participation record de quelques 202 compétiteurs venus de plusieurs pays, tels la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Tunisie, l’Algérie, le Portugal et la Mauritanie, outre le Maroc, indique le président l’Association Al Boughaz, Yassir El Hammouri, dans une déclaration.

“Contrairement à la Méditerranée, où les eaux de mer sont généralement plus calmes, cette édition s’est déroulée dans une ambiance bien différente avec une mer déchaînée (Atlantique) et des plages s’étendant à perte de vue”, a-t-il décrit, soulignant que le niveau de la compétition, qui s’est déroulée dans 10 secteurs accueillant chacun 10 personnes, a été “très élevé” et la concurrence “très rude”.

Pour le vainqueur de l’épreuve, cette manifestation sportive “fut aussi un fantastique moment de rencontres et de partages” et “une aubaine pour découvrir les richesses culturelle et touristique de cette belle région du Maroc”.

“Outre la beauté des sites de pèche de cette région du Maroc, nous avons découvert la Cité Portugaise et sa Citerne, ainsi que la légendaire et fameuse Falora de la ville. Nous tenons à cette occasion à remercier l’Association Al Boughaz et l’ensemble de ses partenaires, pour le succès de cette compétition très passionnante et les efforts fournis pour sa vulgarisation”, a déclaré le Tunisien Hatim Rhim.

Pour la première fois des annales de ce trophée, les organisateurs ont prévu 4 podiums (Podium Dames – Podium Général – Podium Étrangers et Podium finalistes).

La reconnaissance n’était pas en reste et fut aussi l’un des moments forts de cette édition. L’assistance a rendu un vibrant hommage à des vétérans de ce sport, tels Cheikh Adnane Benhakime et Abdejlil Ghaitoumi