Infomédiaire Maroc – Les prévisions de clôture de 2018 des résultats nets des établissements et entreprises publics (EEP) marchands font ressortir des bénéfices en augmentation 17%, à 11,2 milliards de dirhams (MMDH), selon le rapport sur les EEP accompagnant le projet de loi des finances (PLF) 2019.

Cette évolution est due principalement à la hausse prévisionnelle du bénéfice du groupe OCP, de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), de l’Office national des aéroports (ONDA), du groupe Holding d’Aménagement Al Omrane (HAO) et de la Royale Air Maroc (RAM), ainsi qu’à la baisse prévisionnelle des résultats de l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et des régies de distribution, indique le rapport, publié sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Ce rapport fait également ressortir qu’en 2017, les résultats nets bénéficiaires des EEP marchands ont enregistré une hausse de 20% à 9,5 MMDH, en raison d’une hausse des bénéfices de l’ONEE à 1,6 MMDH, des régies de distribution à 916 millions de dirhams (MDH), du groupe TMSA à 742 MDH, du groupe SODEP à 599 MDH et de l’ONDA à 535 MDH.

Cette progression a cependant été contrecarrée par le recul des bénéfices du groupe HAO (-60% à 253 MDH) sous l’effet de l’augmentation disproportionnée de la perte de change suite à la nouvelle politique de flexibilité des changes, en plus d’une hausse de 21% des charges d’intérêt, ainsi que ceux du groupe RAM (-97% à 17 MDH) suite à l’augmentation des charges du personnel et de la charge carburant avec en contrepartie une légère croissance des recettes, relève la même source, ajoutant que le total des résultats nets déficitaires a connu une évolution favorable puisqu’il est passé de 1,6 MMDH en 2016 à 1,4 MMDH en 2017, soit une amélioration de 17%.

Pour la période 2019-2021, le rapport prévoit que les résultats nets bénéficiaires des EEP marchands poursuivront leur tendance haussière globale à l’instar des années antérieures pour atteindre respectivement 12,3 MMDH en 2019, 14,6 MMDH en 2020 et 22,8 MMDH en 2021.

S’agissant du chiffre d’affaires (CA) des EEP marchands, il devrait terminer l’année 2018 en progression de 7% à 146,6 MMDH, porté essentiellement par l’amélioration du CA de plusieurs EEP marchands, notamment l’ONEE, la RAM, les Régies de distribution, le groupe HAO, l’ONDA et l’ONCF.

En 2017, ce CA a connu une hausse de 8% à plus de 137 MMDH en raison de l’augmentation du CA du groupe OCP (+14% avec 48,5 MMDH) qui représente à lui seul 35% du total CA du groupe des EEP marchands et 22% du secteur des EEP.

Cette performance est également attribuable à l’accroissement du CA de l’ONEE (+8% avec plus de 37 MMDH sous l’effet de la hausse des volumes vendus et des révisions des tarifs d’électricité effectuées en 2017 dans le cadre du contrat-programme échu), ainsi que de celui du groupe RAM (+9% avec 15,9 MMDH) et de l’ONDA (+10% avec 3,7 MMDH).

Par ailleurs, le CA du HAO a enregistré une baisse de 5% à 5 MMDH sous l’effet notamment de la chute de 9% du CA de l’activité lotissement, passant de 3,7 MMDH en 2016 à 3,4 MMDH en 2017, indique la même source.

Pour la période 2019-2021, le CA prévisionnel des EEP marchands s’établirait à 158 MMDH en 2019, 168,3 MMDH en 2020 et 184 MMDH en 2021, soit des hausses respectives de 8%, 15% et 25%, par rapport à 2018.

Concernant la valeur ajoutée (VA) des EEP marchands, elle est appelée à s’établir, en termes de probabilité de clôture de l’année 2018, à 53,8 MMDH, soit une baisse de 9% par rapport à 2017, en relation notamment avec la diminution de la VA de l’ONEE, du groupe TMSA et du groupe HAO.

La VA prévisionnelle des EEP marchands pour la période 2019-2021 serait de 73,9 MMDH en 2019, 79 MMDH en 2020 et 92,2 MMDH en 2021, soit des progressions prévisionnelles respectives de 37%, 7% et 17% par rapport aux prévisions des années précédentes.

Rédaction Infomédiaire