Dislog Group a remporté, samedi dernier, un prix prestigieux dans le cadre des RH Awards 2024.

Les RH Awards est un événement inédit dans le monde des Ressources Humaines, qui honore les Directeurs des Ressources Humaines et leurs entreprises dans diverses catégories. Octroyées par les grandes écoles et universités, ces récompenses célèbrent l’excellence et la collaboration entre les professionnels des RH et le monde académique, soulignant l’importance cruciale de ces partenariats RH AWARDS/ MASTER PLUS.

Le prix du développement RH décerné à Dislog Group est une reconnaissance des efforts et du leadership exemplaire du top management du groupe industriel/multi- métiers. Il est basé sur une enquête effectuée auprès de 37 responsables de grandes écoles et universités au Maroc qui ont placé Dislog Group comme meilleure entreprise pour le développement des talents.

Dévoué à l’excellence et à l’innovation dans le management des ressources humaines, Dislog Group a organisé ces six derniers mois une formation exécutive pour 38 de ses directeurs en partenariat avec l’Essec Business School et a lancé un programme top talent 2030 permettent à ses instances dirigeantes de rajeunir pour les 10 prochaines années.

Ali Tazi, Vice-Président Talent & HR Développement a représenté Dislog Group lors de la cérémonie de remise des prix. Vidéo.