Infomédiaire Maroc – La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), vient de mettre à jour sa carte 2018 des évaluations des risques par pays pour les sociétés exportatrices (notamment les risques d’impayés).

Dans ce classement, le Maroc obtient un A (A4, ‘‘convenable’’). Et avec cette note le Royaume et les Emirats arabes unis (également A4) sont les seuls pays de toute la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) à être classé ‘‘A’’. A titre de comparaison, l’Algérie et la Tunisie obtiennent un C (risque élevé) et l’Egypte un B (assez élevé).

Au niveau africain, outre le Maroc, seuls 2 autres pays, le Kenya et le Botswana, obtiennent un A4, alors que l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et le Nigéria obtiennent un B.

IM