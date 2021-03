Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de digitalisation du fret aérien, Royal Air Maroc poursuit son innovation et s’associe à PORTNET S.A. pour l’adoption du bon à délivrer (BAD) électronique. Après avoir lancé la dématérialisation de la soumission des déclarations sommaires via PortNet, la compagnie nationale amorce désormais la délivrance électronique du bon à délivrer, auparavant remis physiquement par le transporteur au consignataire de la marchandise. Grâce à cette innovation, Royal Air Maroc participe activement à la fluidification des flux du fret aérien, et améliore la transparence et la traçabilité des opérations y afférent.

Ainsi, le bon à délivrer (BAD), document nécessaire à la livraison des marchandises placées sous surveillance douanière, est désormais généré automatiquement. Il est mis à disposition de l’importateur ou de son représentant de manière électronique, à travers la plateforme du Guichet Unique PortNet en se basant sur l’Identifiant Commun Entreprises (ICE) du destinataire.

Grâce à l’adoption du BAD électronique, le document est désormais disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De ce fait, le nouveau service accélère les opérations d’enlèvement et de sortie des marchandises. Son accessibilité en ligne permet également une visibilité en temps réel pour l’ensemble des acteurs concernés, améliorant la transparence ainsi qu’une réduction des échanges physiques de documents entre Royal Air Maroc et les importateurs nationaux, qui revêt une importance cruciale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire toujours en vigueur.

A travers cette démarche mise en place au niveau de l’ensemble des terminaux Fret de la compagnie nationale, Royal Air Maroc offre à la communauté des importateurs et transitaires nationaux une meilleure qualité de service, une chaîne logistique plus fluide, et un gain de temps considérable se traduisant par une plus grande efficacité des processus de traitement des marchandises importées.