Dans le prolongement de son plan d’actions d’éducation financière, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) s’adresse aux enfants et aux jeunes en déployant des Bandes Dessinées pour présenter son rôle ainsi que celui des secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale.

Ces bandes dessinées seront diffusées à l’occasion de l’édition 2021 de l’évènement international « Global Money Week » (GMW) qui se déroulera du 22 au 28 mars 2021, et organisé en partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF).

Pour un meilleur impact auprès de cette cible, l’Autorité lance un jeu sur sa page Facebook « ACAPS & VOUS » permettant aux jeunes de participer à des quizz en relation avec les bandes dessinées et ainsi remporter des gains.

Le dispositif prévu par l’ACAPS pour le GMW 2021 prévoit également la diffusion des versions animées de ces bandes dessinées ainsi qu’un cycle de conférences académiques sous format de webinaires sur les thématiques de l’assurance et de la prévoyance sociale au profit des étudiants universitaires de différentes villes du Royaume.