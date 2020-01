Le 18 janvier 2020, CDG Capital a pris part à la conférence organisée par Toulouse Business School (TBS) sur la thématique “L’accélération de la mutation du secteur financier pour une plus grande performance environnementale et sociale” sur leur campus à Casablanca.

La conférence, animée par Derrabi, DG de TBS, a réuni Laila Mikou, Directrice Développement Durable à CDG Capital, Fikrate, PDG de Cosumar et Eloufir, Secrétaire Générale du club Développement Durable de l’AIEM.

Après avoir présenté la genèse de la Direction Développement Durable à CDG Capital, l’accent a été mis sur les chantiers stratégiques de la Direction.

D’une part, CDG Capital a rappelé les 5 axes de sa politique RSE, à savoir le dialogue avec les parties prenantes, la finance durable, l’éthique des affaires, le développement et le bien-être des collaborateurs et l’engagement sociétal et la préservation de l’environnement.

Ensuite, CDG Capital a insisté sur son engagement pour la finance climat, à travers notamment l’accréditation GCF et le déploiement du système de management environnemental et social et genre.

Enfin, CDG Capital a rappelé sa contribution à faire avancer la réflexion sur les ODDs à travers son engagement dans les groupes de recherche en collaboration avec ses banques partenaires, au sein de l’IDFC.

CDG Capital a également illustré son engagement dans le Développement Durable à travers un exemple concret (le projet de dessalement de Agadir), où l’expertise des équipes de CDG Capital a été déployée sur différentes phases pour :

Assurer la structuration et le montage du PPP,

Contribuer à l’apport de fonds propres et,

Participer au consortium bancaire