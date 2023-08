Dans la continuité du déploiement de sa démarche RSE, Madaëf lance une série d’actions culturelles et artistiques permettant de dynamiser et enrichir l’expérience client au sein de ses actifs et d’accentuer son ancrage résolument régional à travers le soutien de jeunes artistes locaux.

À ce titre, des espaces « Expressions » dédiés à la valorisation de l’art et de la culture verront le jour dans les actifs hôteliers et sportifs de Madaëf avec le concours de la Fondation CDG.

En lien avec sa dynamique de développement de concepts loisirs et lifestyle au sein de ses actifs, Madaëf collabore avec de jeunes artistes, partenaires de la Fondation, pour compléter avec une touche artistique innovante l’expérience offerte à ses clients.

Outre le volet artistique et culturel, Madaëf s’associe également à la Fondation CDG pour le développement et le déploiement d’actions sociales et solidaires.

En ce sens, une première opération sociale a été menée, avec la contribution de l’hôtel Méridien N’fis de Marrakech, en faveur de quatre associations actives dans le domaine de la protection des enfants en situation précaire dans la région de Marrakech-Safi et la province d’Azilal : SOS village d’enfants, la Ligue Nationale de protection de l’enfance, l’association Al Karam et l’association Afous Goufouss.

Dans la même lignée, d’autres opérations de dons au profit d’associations locales seront menées dans le cadre de la démarche RSE de Madaëf.