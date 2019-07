Le Rwanda a mobilisé plus de 21 millions de dollars pour accueillir la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM 2020), prévue à Kigali l’année prochaine, rapporte lundi la presse locale.

Une grande partie des fonds sera consacrée au développement des infrastructures, dont plus de 10 millions de dollars pour l’extension de l’aéroport international de Kigali et autres infrastructures connexes et 3 millions de dollars pour le ré-asphaltage des routes, indique le principal quotidien rwandais « The New Times », qui cite le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Richard Sezibera.

« Cette réunion bisannuelle va attirer entre 8 000 et 10 000 délégués », a précisé le ministre, indiquant que plus de 8000 chambres d’hôtel ont été déjà réservées.

Le chef de la diplomatie rwandaise a assuré que les préparatifs en termes de logistique en prévision de cette réunion de haut niveau se déroulent de « façon satisfaisante ».

Le prochain sommet du Commonwealth examinera des questions en lien avec la sécurité, les défis de développement, le changement climatique et la Charte du Commonwealth, selon des informations communiquées par l’organisation.

Le CHOGAM rassemble 54 pays membres de l’organisation, principalement des anciennes colonies britanniques. Le Rwanda a rejoint le Commonwealth en novembre 2009, devenant son 54ème membre.