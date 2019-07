La capitale ghanéenne, Accra, a été désignée pour abriter le siège du secrétariat permanent de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Les chefs d’Etat et de gouvernement du continent, réunis dimanche dans la capitale nigérienne le temps du 12ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA), ont avalisé la décision des ministres africains des Affaires étrangères de baser le secrétariat permanent de la ZLECA à Accra.

La décision des chefs de la diplomatie africaine a été prise lors de leur réunion à Niamey, en prélude au Sommet extraordinaire de l’UA.

En mai dernier, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo avait assuré que son pays était prêt à accueillir le siège du Secrétariat permanent de la Zone de libre-échange continentale.

Il avait expliqué qu’en plus du fort attachement du pays au projet de l’UA et à l’intégration régionale et continentale, la capitale du Ghana serait un centre efficace pour le travail de la ZLECA.

Le 12ème Sommet extraordinaire de l’UA a été consacré au lancement de plusieurs instruments opérationnels de la ZLECA, projet phare de l’Agenda 2063 de l’UA.