EMC-Helpline, une ligne d’assistance pour la protection des enfants et des jeunes contre la cyberviolence et le cyberharcèlement, a été lancée, mardi à Rabat, à l’occasion de la célébration de la journée internationale pour un Internet plus sûr « Safer Internet Day ».

Il s’agit d’un service d’accompagnement en ligne réservé aux enfants et aux jeunes pour faire face à la cyberviolence et au cyberharcèlement, un service 24/7, gratuit, confidentiel, accessible via web Tchat, WhatsApp, téléphone, ou par un formulaire anonyme en ligne, a expliqué le président du Centre marocain de Recherches polytechniques et d’innovation (CMRPI), Youssef Bentaleb. Les enfants et les jeunes peuvent ainsi demander l’assistance pour signaler les contenus de cyberviolence et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, a-t-il expliqué, ajoutant que derrière une équipe est chargée de recevoir et analyser leurs requêtes, tout en les accompagnant pour supprimer ces contenus, grâce à des canaux direct de partenariat de confiance reliant le CMRPI aux différentes entreprises du numérique, en l’occurrence Meta. Ils ont aussi la possibilité de bénéficier d’un accompagnement juridique et psychologique grâce à l’appui des organisations de la société civile, membres de la taskforce Espace Maroc Cyberconfiance, à savoir en particulier l’association Ibny et ATEC, a-t-il tenu à préciser.

Intervenant à cette occasion, la secrétaire générale par intérim du ministère de Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Sarah Lamrani, a souligné que la présence d’Internet est devenue une nécessité dans la vie de toutes les familles, notamment dans le quotidien des enfants, en leur offrant plusieurs avantages en matière d’éducation, de communication et de divertissement, notant que l’informatique est devenue désormais une matière à part entière dans le cursus scolaire. Mettant l’accent sur l’engouement des enfants et jeunes marocains pour le monde virtuel, Lamrani a fait savoir que selon Kepios, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux au Maroc a atteint 23,8 millions de personnes en janvier 2022 soit 63,4 % de la population avec une augmentation de 1,8 millions (+ 8,2 %) entre 2021 et 2022. Dans ce contexte, il s’avère nécessaire de protéger les enfants et les jeunes à travers l’examen de moyens de sécurité au sein d’Internet en développant des programmes de prévention avec l’aide de la famille et de l’école, a-t-elle dit. En plus de cette célébration, le ministère a lancé plusieurs campagnes et initiatives de sensibilisation et ateliers de formations, a ajouté Lamrani, donnant l’exemple d’actions de son département en partenariat avec plusieurs acteurs, dont le lancement de la plateforme « e-himaya ».