Le Maroc a réitéré devant le Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine (COREP), l’impératif d’une bonne gouvernance administrative et financière au sein de l’UA.

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lundi lors d’une réunion par visioconférence du COREP, a rappelé le processus de réforme en cours au sein de l’UA, tout en réitérant l’appui du Maroc aux différents départements et organes de l’Union afin de leur permettre de s’acquitter effectivement de leurs mandats, en veillant au renforcement de l’efficacité et l’efficience de l’organisation panafricaine pour mieux répondre aux aspirations du citoyen africain, surtout en matière de paix, de sécurité et de développement.

Arrouchi qui conduit la délégation marocaine à cette session, a également appelé la Commission et les organes de l’UA à assoir une gestion financière qui reflète l’esprit et la lettre de la réforme institutionnelle et financière en cours.

Le diplomate marocain a notamment relevé à cet égard l’importance d’un management interne des projets et des programmes qui soit axé sur les résultats, dans le respect des règles et procédures.

La délégation marocaine a par ailleurs mis l’accent sur l’importance d’un processus intergouvernemental crédible à même d’accompagner la Commission dans la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA.