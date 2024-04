Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce jeudi à Rabat, des entretiens avec l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura.

Ces entretiens se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de franchise et un esprit positif et constructif, en présence de l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une tournée régionale auprès des parties citées par la résolution 2703 du Conseil de Sécurité, en vue de relancer le processus politique des tables rondes avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du « polisario », en tant que seul cadre défini par les résolutions du Conseil de Sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.

A cette occasion, souligne le communiqué, la délégation marocaine a rappelé les constantes de la position du Maroc, réaffirmées par le roi Mohammed VI, au Secrétaire Général des Nations Unies, à savoir :

1. Pas de processus en dehors du cadre des tables rondes défini par l’ONU, avec la pleine participation de l’Algérie ;

2. Pas de solution en dehors de l’Initiative Marocaine d’Autonomie ;

3. Pas de processus sérieux, au moment où le cessez-le-feu est violé quotidiennement par les milices du « polisario ».