La chaîne du pôle public japonais « Nippon Hoso Kyokai » (NHK), diffuse, depuis le 1er octobre 2019, une émission télévisée hebdomadaire pour présenter au public japonais le potentiel touristique du Maroc et la diversité et la richesse du patrimoine marocain, en plus de l’apprentissage de l’arabe dialectal marocain (darija).

L’émission « Let’s Speaks Arabic » suit le voyage de la star du cinéma japonais, Takatoshi Kaneko, à travers plusieurs villes marocaines, notamment Marrakech, Ouarzazate, Merzouga et Errachidia, où il essaie d’apprendre l’essentiel des expressions en darija nécessaires pour un touriste japonais se rendant au Maroc.

Il s’agit d’une initiative inédite dans le champ audiovisuel japonais et de la première émission consacrée à l’apprentissage d’un dialecte arabe qui s’étend sur 6 mois. Les épisodes de 25 minutes de « Let’s Speaks Arabic » sont diffusés tous les mardis jusqu’au 17 décembre 2019, avant d’être rediffusés pour une nouvelles durée de trois mois.

Lors de chaque épisode, le public japonais fait connaissance avec des personnages actives dans le secteur touristique, notamment des guides, des artisans, des chefs cuisiniers et des gérants d’hôtels.