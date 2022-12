Plusieurs conventions de partenariat se rapportant à l’amélioration de la compétitivité des artisans, de la qualité des produits de l’artisanat et à l’accélération des exportations, ont été signées, lundi à Marrakech, à l’occasion du lancement de la 7è édition du Salon National de l’Artisanat (SNA).

Ces conventions ont été paraphées, en marge du Forum International « Marrakech International Art and Craft Connect », l’une des composantes phares de la SNA, entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan et plusieurs partenaires nationaux et internationaux.

Ces conventions viennent ainsi, insuffler une nouvelle dynamique aux efforts du ministère et de la Maison de l’Artisan en matière d’appui à la compétitivité des artisans, de l’amélioration des produits de l’artisanat et de leur commercialisation à l’international.

Ces conventions de partenariat portent sur la création de Centres d’excellence des filières du « tapis » et de la « poterie & céramique » pour renforcer la performance opérationnelle des unités de production et développer les exportations des produits.

Ce projet prometteur connaitra la mobilisation de plusieurs partenaires, notamment le ministère, la Maison de l’Artisan, l’Université Mohammed VI Polytechnique , Michelangelo Foundation For Creativity and Craftsmanship, Faenza Art Ceramic Center, L’association Label Step, l’Association Start up Maroc, le Centre Technique du Textile et de l’Habillement et l’Académie des Arts Traditionnels.

Il s’agit aussi du référencement, grâce à deux partenariats (mémorandums d’entente) avec les Galeries Lafayette Haussmann et les centres commerciaux El Corte Ingles, d’une large gamme de produits d’artisanat authentiques et diversifiés répondant aux besoins et goûts d’une clientèle internationale dans les marchés français et portugais.

Cette sélection de produits sera ainsi disponible en France, dans les magasins Galeries Lafayette Haussmann et dans les centres commerciaux d’El Corte Ingles à Lisbonne au Portugal.

Une autre convention-cadre de partenariat porte, quant à elle, sur le développement, la préservation et la promotion des métiers de l’artisanat d’art marocain, tout en renforçant les dimensions de design et de créativité, en partenariat avec Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship qui œuvre pour créer des ponts entre le savoir-faire ancestral et le monde du design et de la créativité.

Cette convention permettra, entre autres, d’intégrer des acteurs d’artisanat marocains dans le réseau international de la Fondation, de faire participer le Maroc à des expositions internationales et de créer des programmes de formation ciblés en partenariat avec des écoles de design européennes.

La protection et la promotion du patrimoine immatériel de l’artisanat par le biais des outils de la propriété industrielle a, par ailleurs, fait l’objet d’une autre convention de partenariat entre le Ministère et l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) pour mutualiser les efforts en faveur de la préservation du patrimoine d’artisanat marocain.

Une autre convention a porté sur l’accélération de la transformation digitale des coopératives, fruit d’une convention entre le Ministère, l’Office du Développement de la Coopération (ODCO) et l’Agence de Développement du Digital (ADD).

Cette convention permettra notamment, de mutualiser les efforts de l’ODCO et l’ADD en matière de formation en marketing digital, au profit des coopératives et de renforcer leurs capacités dans l’utilisation du e-commerce et des réseaux sociaux pour commercialiser leurs produits.

Un autre partenariat établi se fixe pour objectif l’accélération de la bancarisation des artisans et leur accès à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), en favorisant leur inclusion financière à travers des partenariats stratégiques avec Al Barid Bank et CIH Bank.

Ces derniers permettront aux artisans d’accéder d’une manière simple et fluide aux services dédiés à la banque au quotidien et d’améliorer ainsi leur compétitivité.