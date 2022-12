La ville de Tétouan abritera, du 7 au 9 décembre, le 1er forum national de « la démocratie participative et la concertation publique: cas du Bureau du citoyen ».

Ce forum vise à renforcer les capacités des élus et fonctionnaires des collectivités territoriales, des acteurs de la société civile et des instances consultatives auprès des conseils des collectivités territoriales, en matière de mise en œuvre des principes et mécanismes de démocratie participative dans la gestion des affaires publiques territoriales, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement, organisé par l’Observatoire régional de la gouvernance territoriale, la Fondation Initiatives pour le développement et la Fondation allemande Konrad Adenauer, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi, ambitionne également d’évaluer l’expérience des collectivités territoriales du Maroc en matière d’interaction avec ces principes et de mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes de gestion territoriale.

Ce forum, organisé en partenariat avec le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la réforme administrative, la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux, sera l’occasion d’échanger les expériences et les bonnes pratiques entre des associations de la société civile, des experts et des universitaires spécialisés dans la gouvernance territoriale et les mécanismes de démocratie participative, en plus d’examiner les moyens d’améliorer l’action des collectivités territoriales en matière d’activation des mécanismes de démocratie participative, stipulés dans les lois réglementaires des collectivités territoriales.

Il vise également à développer la performance des acteurs de la société civile et à les encourager à s’intéresser davantage aux questions territoriales, ainsi qu’à mener des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à exprimer leurs aspirations et attentes à travers des mécanismes de dialogue et de consultation publics.

Au programme de ce forum figurent des ateliers interactifs autour des expériences marocaine et allemande en matière d’activation des principes de gouvernance territoriale et de mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative dans les collectivités territoriales, qui seront animés par des experts allemands.

Cette rencontre sera marquée par le lancement du Bureau du citoyen numérique, en tant que nouveau mécanisme d’interaction entre les citoyens et les collectivités territoriales, afin de contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des plans, programmes et des projets lancés.

Elle sera également ponctuée par un atelier interactif entre les acteurs médiatiques, en vue d’échanger sur les rôles des médias dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques territoriales.