Samir Chaouki et les Éditions Orion viennent de publier un ouvrage de référence sur vingt années de politique marocaine en Afrique sous la vision éclairée du roi Mohammed VI, qui a fait du continent une priorité nationale, régionale et géostratégique.

«Il est beau, le jour où l’on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau, le jour où l’on porte son coeur vers le foyer aimé. L’Afrique est mon continent, et ma maison. Je rentre enfin chez moi, et vous retrouve avec bonheur. Vous m’avez tous manqué.» le Roi Mohammed VI

Cet ouvrage écrit par le journaliste Samir Chaouki revient en détail sur les grandes avancées du Maroc dans ses partenariats avec plusieurs pays africains amis et frères. En effet, au cours des vingt dernières années, depuis son accession au trône, le Roi du Mohammed VI a réussi à mettre sur pied un virage diplomatique en tournant le Maroc vers l’Afrique.

Avec de nombreux déplacements sur le continent de l’Ouest à l’Est depuis 1999, le Roi a effectué plus de 50 voyages en Afrique), avec un retour au sein de l’Union africaine après plus de trois décennies d’absence, le Royaume du Maroc s’affirme comme un grand leader africain prônant une vision géostratégique Sud-Sud, qui donne déjà des résultats considérables. Pour y arriver, le Maroc déploie des moyens et des instruments divers et variés.