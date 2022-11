La course au prix Goncourt, décerné jeudi, a un goût particulier. En effet, certes, les quatre finalistes ne partaient pas favoris, mais ils sont maintenant en lice et le choix du jury devra être fait entre Brigitte Giraud, Giuliano da Empoli, Cloé Korman et Makenzy Orcel.

L’Italo-Suisse Giuliano da Empoli était vu comme favori avec « Le Mage du Kremlin » (Gallimard)… jusqu’à ce qu’il obtienne le Grand Prix du roman de l’Académie française, jeudi, ce qui a suscité le suspens de la communauté littéraire qui s’interroge s’il réussira à marquer un doublé. Brigitte Giraud, elle, a beaucoup touché certains jurés avec « Vivre vite » (Flammarion), en revenant sur l’engrenage d’événements improbables ayant mené à la mort de son mari dans un accident de moto en 1999. Cloé Korman, de son côté, est en lice avec son enquête sur des enfants victimes de la Shoah, « Les presque soeurs » (Seuil). Cette normalienne de 39 ans, soulignons-le, est la conseillère en charge des discours auprès du ministre français de l’Éducation nationale Pap Ndiaye.

Le quatrième candidat, Makenzy Orcel, même s’il n’est vraiment une tête d’affiche de la rentrée littéraire, présente un ouvrage (Une somme humaine) qui serait tout simplement le premier Goncourt de son éditeur, Rivages (une filiale d’Actes Sud).

Soulignons que le Goncourt, dont le jury compte sept hommes et trois femmes, est le plus prestigieux des prix littéraires français. Remis juste avant la période des fêtes de Noël, il assure à son lauréat des ventes très confortables, en centaines de milliers d’exemplaires, très loin du tirage de ces quatre livres aujourd’hui. La récompense s’accompagne d’un chèque de dix euros, que les bénéficiaires préfèrent généralement encadrer plutôt que déposer à la banque.