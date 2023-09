Le rapprochement entre Sanlam et Allianz est désormais effectif sur 27 marchés africains. Pour le Maroc, le transfert de capital sera acté, mais les activités opérationnelles resteront séparées.

Les groupes Sanlam et Allianz ont annoncé la réalisation effective de la transaction visant à combiner leurs opérations en Afrique (hors Afrique du Sud). Toutes les approbations requises et réglementaires ont été obtenues par le géant des assurances qui opère désormais en tant que SanlamAllianz, y compris au Maroc. La prochaine phase sera celle de l’obtention des approbations réglementaires pour combiner les activités dans les pays où les deux entités sont présentes. Cela inclut les pays suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Maurice, Nigéria, Madagascar, Sénégal, Tanzanie et Ouganda.

Dans le cas du Maroc, les activités ne seront pas combinées et continueront d’opérer dans le cadre d’entités séparées. Côté capital, les groupes Sanlam et Allianz, à travers leurs entités Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited et Allianz Europe, détiendront respectivement le contrôle conjoint de Sanlam Allianz Africa. Ceci aura pour effet, au Maroc, l’acquisition indirecte par Sanlam Allianz Africa du capital social de toutes les activités de Sanlam et Allianz au Maroc.

Les recommandations du Conseil de la concurrence

Rappelons qu’en juin, le Conseil de la concurrence avait publié une décision relative au projet de concentration entre les deux compagnies, dans laquelle l’institution avait noté que «l’opération pourrait soulever des doutes sérieux d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les villes où la nouvelle entité aura un pouvoir […] dans les marchés des assurances non-vie et les segments y afférents».

Ainsi, le Conseil avait recommandé aux deux acteurs de «proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération». C’est ainsi que les parties notifiantes ont déposé, le 24 mai 2023, une proposition définitive d’engagement, dont le texte intégral est joint à la décision du Conseil.

Allianz Maroc et Sanlam Maroc y promettent, notamment, de rester séparées et de continuer d’opérer en tant qu’entreprises concurrentes sur le marché marocain de l’assurance après le rapprochement. Ces mesures resteront en vigueur tout au long de la période transitoire de mise en œuvre du «hold separate» jusqu’à ce que les engagements structurels soient satisfaits et que les parties notifiantes puissent procéder à l’intégration d’Allianz Maroc et Sanlam Maroc.

Il s’agit également d’une série d’engagements structurels dont l’objectif est de convenir des cessions d’actifs appropriées ou d’autres mesures structurelles ciblées en vue d’éliminer les problématiques de concurrence soulevées et de permettre aux parties notifiantes de procéder à l’intégration du reste des activités d’Allianz Maroc et de Sanlam Maroc.

Le Conseil précise dans ce sens que «les engagements comportementaux doivent être directement mis en œuvre dès la réalisation et demeurent en vigueur tant que l’intégration effective des activités des parties sur le marché national n’a pas été réalisée sous réserve des engagements structurels devant être mis en œuvre par les parties à l’opération». Cette situation pousse les observateurs du marché à penser à deux scénarios. Le premier étant que Sanlam et Allianz seraient en train d’œuvrer pour respecter leurs engagements envers le Conseil de la concurrence. Le second pousse à croire que le Maroc serait finalement exclu de la fusion des activités de Sanlam et Allianz.

Les objectifs du rapprochement

En attendant une réponse plus claire sur le sujet, les objectifs de SanlamAllianz sont déjà tracés. Il s’agit en l’occurrence de favoriser l’inclusion financière, en mettant l’accent sur le nombre de vies impactées, en fournissant un meilleur accès aux produits et services grâce à l’innovation digitale et en tirant parti de leurs partenariats en termes de technologies et de bancassurance dans le but de créer de nouvelles opportunités en Afrique. La nouvelle entité entend offrir le meilleur de deux grandes marques mondiales avec de meilleures offres d’assurance non-vie et vie, grâce à l’innovation et aux capacités renforcées par de plus grandes économies d’échelle.

Sanae Raqui