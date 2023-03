3 Marocains figurent dans le top 100 des leaders de la santé dans la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). L’on y retrouve ainsi Lamia Tazi, Ayman Cheikh-Lahlou et Driss Chaoui, dont les entreprises ont contribué au développement du secteur de la Santé de façon significative dans la région.

Lamia Tazi (29e du classement) est la première du trio à représenter le Maroc. La CEO de Sothema assure son rôle au sein du groupe pharmaceutique depuis 2019. En plus de ce rôle, Tazi occupe les fonctions de pharmacienne en chef et directrice générale de l’innovation chez Advanced Scientific Developments et membre du conseil d’administration de West Afric Pharma, Azerys, Leiden Pharma et Axess Pharma.

Sothema emploie 1.400 personnes et compte 35 laboratoires à travers le monde. La société dispose d’une capacité de production de 60 millions d’unités/an. Sothema a généré un chiffre d’affaires de 217 millions de dollars en 2022 et compte une présence à travers le Maroc, l’Afrique de l’Ouest, le Yémen, Oman, la France et le Portugal.

Ayman Cheikh-Lahlou (49e) est le second profil à représenter le Maroc. Le CEO de Cooper Pharma a rejoint la compagnie en 2000. La Société possède neuf centres de distribution et dix sites de fabrication au Maroc, au Rwanda, en Côte d’Ivoire, en Espagne, en République tchèque et en Arabie saoudite. Elle a des alliances de fabrication avec Merck, Pfizer, GSK, Abbott et Cipla, entre autres. Cooper Pharma possède deux sociétés pharmaceutiques en Europe, une en Espagne et une en République tchèque.

Cooper Pharma dispose d’une joint-venture dans la fabrication pharmaceutique avec Spimaco-Dammam Pharma en Arabie saoudite depuis 2013. Cheikh-Lahlou est également vice-président de la Fédération marocaine de l’industrie pharmaceutique et de l’innovation (FMIIP).

Driss Chaoui occupe la 85e place du classement Forbes. Le directeur général d’Afri-Phar a rejoint l’entreprise en 2001. Il est également secrétaire général de l’Association marocaine des médicaments génériques (AMMG).

Afric-Phar compte actuellement 35 laboratoires, plus de 300 collaborateurs et une unité de production qui produit plus de 12 millions d’unités par an avec des ventes annuelles de près de 40 millions de dollars. La société dispose d’une unité de recherche et développement qui assure le développement de médicaments génériques. La société a des partenariats avec plusieurs laboratoires et entreprises leaders du secteur pharmaceutique, dont Allergan, Baxter, Aldo-Union et Mylan, entre autres.