Le 34ème Congrès International de Santé au Travail (ICOH 2024) se tiendra du 28 avril au 3 mai 2024 au Palais des Congrès de Marrakech, sous le thème « Améliorer la recherche et les pratiques en santé au travail. Combler les gaps ! ».

L’événement, qui va rassembler plus de 2.500 participants, est organisé par la Moroccan Occupational Health Association (MOHA), la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Hassan II de Casablanca et son Unité de Santé au Travail, en collaboration avec la Commission Internationale de Santé au Travail (CIST).

Fondée en 1906, l’ICOH représente la plus ancienne association scientifique dédiée à la santé et à la sécurité au travail, avec près de 2.000 membres en 2022, issus de 100 pays différents. Reconnue par les Nations Unies, elle entretient des liens étroits avec l’Organisation internationale du travail et l’Organisation mondiale de la santé.