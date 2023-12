Un partenariat entre l’Américain Organon, leader mondial en santé féminine, et l’opérateur pharmaceutique Maphar, a été signé mardi à Casablanca, pour promouvoir l’accès aux soins de santé pour les femmes au Maroc.

Ce partenariat « marque un moment décisif dans notre engagement à continuer à faire progresser la santé des femmes » au Maroc, un pays « déjà à la pointe du progrès dans ce domaine », a déclaré Pierre Labbé, directeur général de Maphar.

Pour lui, il s’agit d’ »un partenariat entre Organon, spécialiste mondial de la santé féminine, et Maphar, leader historique de l’industrie Pharmaceutique au Maroc », qui constitue « un pas décisif vers une plus grande diversité et une qualité accrue des solutions de santé offertes aux femmes marocaines ».

Il s’agit aussi d’une plateforme d’échanges et de dialogue entre les parties prenantes, pour la Santé des Femmes. « Notre ambition est d’apporter des solutions thérapeutiques répondant à des besoins encore non satisfaits, et qui dépassent les questions de bien être en termes de fertilité et de contraception », a expliqué Labbé.

Pour sa part, le vice-président associé d’Organon pour le Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie (MENAT), Ramy Koussa, a noté que ce partenariat reflète un engagement en faveur d’une nouvelle étape dans la promotion de la santé des femmes au Maroc, à travers une vision de l’avenir basée sur des partenariats stratégiques.

Il a relevé qu’Organon travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et acteurs du changement pour l’élargissement de l’accès aux solutions de santé et prestations de service, ajoutant que l’événement « marque un moment clé dans la quête collective de cet objectif ».