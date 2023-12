HEM Business & Engineering School, membre du réseau canadien LCI Éducation, organise, ce jeudi 21 décembre à Rabat, une conférence sous le thème: « La scène partisane entre centralité des chantiers stratégiques et enjeux politiques ».

Cette rencontre connaîtra la participation de Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mustapha Benali, secrétaire général du Front des Forces Démocratiques (FFD), Lahcen Haddad, parlementaire du Parti de l’Istiqlal et président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, et de Mehdi Mezouari, membre du bureau politique de l’USFP, font savoir les organisateurs de l’événement.

« Rendez-vous jeudi 21 décembre 2023 à 18h30, pour une rencontre riche en échanges et en savoir, au Campus HEM Rabat ou en direct sur Microsoft Teams », indique-t-on.