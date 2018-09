Infomediaire Maroc – Le ministre de la Santé, Anas Doukkali, a annoncé le lancement de l’enquête nationale d’évaluation de la qualité des soins et des services au niveau des maternités hospitalières et des services de néonatalogie au sein des 12 Centres hospitaliers régionaux (CHR) du Royaume. « La dernière étude effectuée par le ministère de la Santé concernant les soins maternels et néonatals a relevé une diminution des décès maternels et néonatals. Néanmoins, il a été constaté que nombre de décès auraient pu être évités, d’où le lancement de cette enquête pour évaluer la qualité des soins maternels et néonatals au sein des 12 CHR du Maroc », a indiqué Doukkali.

Cette étude a également pour but d’améliorer la qualité des soins et des services maternels et néonatals ainsi que les conditions de travail du personnel médical, afin de diminuer la pression sur les centres hospitaliers universitaires, a précisé le ministre.

Rédaction Infomediaire.