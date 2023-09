Un mémorandum d’entente portant sur la création d’un cadre favorable au développement d’actions de coopération entre les ministères de la santé du Royaume du Maroc et de la République de Djibouti a été signé, vendredi à Marrakech.

Paraphé par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, et son homologue djiboutien, Ahmed Robleh Abdilleh, ce MoU a pour but d’établir des relations fortes et durables entre les différentes composantes des systèmes de santé des deux pays.

Animées par un esprit de coopération sud-sud, ces relations ambitionnent de développer des activités de recherche, d’expertise et de formation visant le renforcement des systèmes de santé des deux pays et de l’offre destinée aux étudiants, cadres, enseignants et chercheurs, en matière de formation continue et de perfectionnement des compétences.

Dans une déclaration à la presse, Ait Taleb a indiqué que la signature de ce MoU vient consolider et enrichir la relation de partenariat continue entre le Maroc et le Djibouti, notamment en matière de structures de santé et de formation.

Cette signature vise, également, à favoriser l’opérationnalisation de ce partenariat, prévu d’entrer en vigueur au cours du mois d’octobre, a-t-il relevé.

Après avoir exprimé ses condoléances au peuple marocain suite au séisme d’Al Haouz, Robleh a souligné pour sa part que sa visite a pour but de renforcer la collaboration entre les deux ministères de la santé.

Ce MoU prévoit d’établir un jumelage entre les Centres hospitaliers universitaires (CHU) de Rabat et de Djibouti, à travers un partenariat technique de formation de médecins, de spécialistes et de paramédicaux et également des échanges d’expériences entre les experts marocains et leurs partenaires djiboutiens, a-t-il ajouté.