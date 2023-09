Le directeur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, et le président de l’Autorité égyptienne de réglementation nucléaire et radiologique (ENRRA), Samy Shaaban, ont signé, vendredi, un mémorandum d’entente portant sur l’échange d’informations techniques dans les domaines de la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques.

Cet accord, signé au siège de l’ENRRA, vise à améliorer les régimes d’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi qu’à partager les bonnes pratiques et l’expertise dans les domaines liés aux réglementations et directives en matière de sûreté nucléaire, à la délivrance de licences, à l’inspection et à la formation.

Un plan de travail sera établi pour donner suite à l’accord, prévoyant l’organisation de formations, de symposiums, de réunions et l’échange de visites d’experts des deux pays.