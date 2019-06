Une conférence nationale sur le financement de la santé sera organisée mardi et mercredi prochains à Salé, sous le slogan « Quel modèle de financement pour la couverture sanitaire universelle ? ». Initiée par le ministère de la Santé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la conférence va rassembler des ministres, des acteurs politiques, des partenaires institutionnels et des experts en matière de financement de la santé nationaux et étrangers.

Y prendront part aussi des représentants professionnels et syndicaux du système de la santé, du secteur privé et des organisations non gouvernementales, indique-t-on auprès du ministère. Les travaux de la conférence s’articuleront autour de la feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie de financement de la santé, de l’analyse du cadre de gouvernance du système de santé, du partage des expériences internationales en la matière, avec un accent particulier sur les défis de mise en œuvre et les facteurs de réussite.