Infomédiaire Maroc – Le premier forum “Hôpital public du futur », organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l’Union Européenne (UE), a ouvert ses travaux jeudi à Agadir, avec l’objectif de discuter des moyens innovants pour améliorer la performance des hôpitaux et répondre plus efficacement aux besoins des citoyens.

Le forum, qui se tient sur deux jours, réunit quelque 300 acteurs du secteur de la santé, aussi bien public que privé, ainsi que de nombreux experts nationaux et européens.

Selon les organisateurs, ce conclave rentre dans le cadre du Programme d’appui à la réforme du secteur de la santé (PASS II), pour la mise en œuvre du plan Santé 2025 adopté par le Maroc, dont « la vision repose sur les principes de continuité, de proximité, de solidarité, d’égalité, d’efficience et de qualité des services ».

Dans une allocution d’ouverture, le Secrétaire général du ministère de la santé, Hicham Nejmi, a indiqué que l’organisation du forum « s’inscrit dans la logique de construction collective de la politique de santé, particulièrement la politique hospitalière qui puise ses fondements dans la Constitution de 2011 et les instructions royales. Il offre ainsi l’occasion de débattre et de proposer des pistes de travail pour améliorer la performance de nos hôpitaux et augmenter leurs réactivités face aux besoins de santé ».

Il a rappelé, dans ce sens, que la nouvelle politique hospitalière portée par le ministère de la Santé s’articule autour de la mise en place d’établissements publics de santé, organisés en groupement, plus autonomes, ouverts à l’évolution numérique et digitale, mais également ancrés dans la dimension du développement durable, dans laquelle s’est engagée le Royaume.

Aussi, cette première édition du « Forum Hôpital Public Futur » se propose-t-elle, selon Nejmi, de débattre d’un modèle organisationnel hospitalier dénommé Groupement Hospitalier Territorial « GHT » « qui s’inscrit dans la modernisation de l’administration hospitalière et la mutualisation des ressources pour améliorer le service rendu au citoyen et assurer un égal accès aux soins sécurisés et de qualité sur l’ensemble du territoire, ainsi que développer des modes de prise en charge innovants ».

Le Groupement Hospitalier Territorial « GHT» sera la porte d’entrée pour une autonomie efficiente des établissements hospitaliers, condition nécessaire à leur développement, a-t-il poursuivi en insistant que le forum se veut une occasion pour tous les participants de « proposer des idées innovantes et des démarches pratiques qui auraient un impact positif sur le fonctionnement de l’hôpital public et ce, pour atteindre l’objectif ultime à savoir la satisfaction du citoyen ».

Le représentant de la Délégation de l’UE à Rabat a mis en exergue, pour sa part, l’importance de l’organisation du forum dans le cadre de la coopération solide et multidimensionnelle qu’entretient le Maroc avec l’Union européenne, se félicitant de la présence à Agadir d’un parterre de spécialistes marocains et européens de renom pour débattre de la thématique pressante de l’amélioration des prestations publiques de santé. Dans son intervention, le Dr. Guy Vallet, expert international du domaine de santé et un des coordinateurs de l’événement, a souligné que le forum débattra de plusieurs thématiques portant notamment sur la gouvernance hospitalière, l’hôpital numérique, l’hôpital et le développement durable ainsi que l’approche servicielle.

A travers une exposition organisée en marge parallèle, il se propose également de développer les valeurs de réflexion et de partage des connaissances au niveau international et de faciliter l’accès à l’innovation technologique.

Rédaction Infomédiaire