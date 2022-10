Et d’indiquer que le Hôpital Privé de Tanger comprend 10 blocs opératoires, en plus d’un pôle réanimation avec 15 box en réanimation polyvalente, dont 4 box dédiés à la réanimation cardio-vasculaire et 14 couveuses en réanimation néonatale. Par ailleurs, ajoute la même source, un pôle de cardiologie comprenant des plateaux techniques modernes est également mis en place. Ceci, en plus d’un Centre de médecine du Sport et rééducation, un laboratoire d’analyses médicales, un centre complet de radiologie, un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 et un Centre d’oncologie.

« Ayant mobilisé une enveloppe d’investissement de 460 millions de dirhams dont 280 MDH pour les travaux et 180 MDH pour le matériel et les installations, ce nouveau complexe hospitalier totalise 270 lits, soit, à ce jour, l’une des plus grandes capacités au niveau des infrastructures de santé privée du Royaume », souligne le groupe Akdital.