Infomédiaire Maroc – Le Forum Afrisanté (FAS) se tiendra à Abidjan les 22 et 23 Avril 2019 sous le thème ‘‘L’Urgence des réformes’’.

Organisé par la société marocaine i-conférences en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, le Forum Afrisanté (FAS) s’impose aujourd’hui comme le premier rendez-vous du développement de la santé en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest.

Le FAS confirme sa vocation régionale en s’invitant pour la première fois en Afrique de l’Ouest afin d’accompagner les actions multidimensionnelles des pays de la région visant à améliorer la performance et le fonctionnement du système de santé africain. «Organiser Afrisanté en Afrique de l’Ouest, nous permettra de nous rapprocher de cette région, et surtout être plus proche des réalités de ce marché» a déclaré Hassan M. Alaoui, CEO de i-conférences. «De sérieuses visions sectorielles sont en train d’émerger dans plusieurs pays, et i-conférences compte contribuer à leur mise en œuvre en créant un débat inclusif de toutes les parties prenantes régionales et internationales» affirme Alaoui.

A travers les cinq premières éditions organisées à Marrakech, le Forum Afrisanté a permis de décrypter des thématiques aussi complexes que stratégiques liées aux enjeux et défis du développement du secteur de la santé à savoir: planification, gouvernance, réforme, financement, investissement, accessibilité, couverture médicale, PPP, digitalisation…

Inaugurée par Monsieur Aka Eugène Aouélé, Ministre de la Sante et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire, l’édition 2019 accueillera les 22 et 23 Avril prochains à Abidjan plus de 500 professionnels d’une trentaine de pays. Représentants gouvernementaux, institutions financières, juristes, planificateurs, organismes, les établissements de soins, laboratoires, équipementiers et sociétés d’aménagement débattront des stratégies à mettre en place pour accélérer la dynamique de croissance d’un secteur hautement stratégique. Cette rencontre panafricaine est devenue le lieu d’échange et de networking incontournable à travers deux journées de conférences plénières et un espace d’exposition qui réunit plus de 50 exposants tous acteurs majeurs de l’industrie sanitaire.

En marge de cette 6ème édition sera organisée une séance d’appels à projets animée par les Ministres de la santé des pays de la région qui présenteront leurs projets d’investissement dans le secteur nécessitant l’implication d’opérateurs privés.

Rédaction Infomédiaire