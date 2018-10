Infomédiaire Maroc – Une application mobile innovante susceptible de faciliter et d’améliorer le quotidien de nombreux patients atteints de la sclérose en plaque (SEP) vient d’être mise au point au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II de Fès.

C’est un jeune médecin marocain, résident en Urologie au CHU, Adil Mellouki, qui est derrière cette nouvelle application, qui met en œuvre les dernières technologies disponibles et mobilise de nombreuses disciplines, de l’informatique aux sciences cognitives en passant par les mathématiques. Elle se veut ‘’un processus de renforcement des capacités du malade et/ou de son entourage à prendre en charge cette affection, sur la base d’actions intégrées au projet de soins’’.

L’application, disponible en arabe dialectal et en français sur Android à partir de cette semaine, permet non seulement le renforcement des connaissances sur la sclérose en plaques, mais incarne également ‘’un vecteur de sensibilisation quant aux troubles urinaires et sexuels liés à la maladie, lesquels sont considérés comme tabous et trop souvent mis de côté alors qu’ils ont de terribles retentissements sur la vie quotidienne des patients et de leur conjoint’’, selon les initiateurs.

Cette application s’inscrit dans le cadre du projet Innov’Education, qui vise notamment à sensibiliser les patients quant aux troubles de la sclérose en plaque, veut ‘’éviter à ces patients de sombrer dans le mutisme en levant le voile sur ces troubles intimes’’, afin de leur proposer des solutions adaptées, a indiqué Adil Mellouki, en marge d’un atelier d’initiation à cette méthode, le quatrième du genre organisé en faveur des patients atteint de la SEP.

Grâce à cette initiative, ‘’les patients gagnent en autonomie et deviennent acteurs de leur prise en charge’’, a-t-il expliqué, ajoutant que plusieurs patients n’ayant pas pu être présents à cet atelier ont pu suivre le déroulement de l’activité à travers une retransmission personnalisée sur leurs smartphones.

Selon ses concepteurs, l’application, qui se focalise notamment sur l’auto-sondage intermittent, aide au diagnostic grâce à la rubrique ‘’Testez votre fonction urinaire’’ dans laquelle le patient répond à un questionnaire en arabe ou en français (dont les questions sont validées par l’International Society of Continence ICS). L’analyse des réponses à ces questions apportera une aide ‘’non négligeable’’ au clinicien, qui pourra par la suite assurer un suivi à distance de ses patients grâce à la rubrique ’’Calendrier Mictionnel’’.

Innov’SEP est ‘’un ensemble d’outils simples, extrêmement faciles à manier et à utiliser, tant pour le patient que pour le clinicien et qui pourtant ont une importance primordiale dans la prise en charge des patients’’, estiment-ils, ajoutant qu’Innov’SEP ambitionne de moderniser l’approche traditionnelle de la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaque.

Pour la présidente de l’association Al Hanae pour les patients atteints de la SEP à Fès, Najoua Abqari, cette nouvelle application revêt une importance cruciale pour les personnes souffrant de cette pathologie d’autant plus que les difficultés urinaires liées à cette maladie restent un sujet tabou, ajoutant que l’application va permettre aux bénéficiaires de surmonter ce problème en ce sens que le patient fera lui-même son diagnostic avant de contacter son médecin traitant.

‘’Nous nous estimons chanceux à Fès de bénéficier de cette initiative’’, a-t-elle souligné, remerciant les professeurs et médecins à l’origine de cette idée.

Innov’Education est une e-Plate-forme d’éducation thérapeutique, lancée par Mellouki, sous l’égide du Professeur Faouzi Belahsen, chef de service de neurologie au CHU de Fès. Cette plateforme d’éducation thérapeutique réinventée a eu recours aux dernières technologies pour moderniser les modalités de prise en charge.

