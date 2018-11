Infomediaire Maroc – La région de Souss-Massa s’apprête à acquérir sept unités médicales mobiles pour une enveloppe de 37 MDH, dont 12 MDH comme participation de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Une convention de partenariat a été conclue, ce vendredi, à Temsia (préfecture d’Inezgane Ait-Melloul), pour l’achat de ces unités dédiées à l’organisation de caravanes médicales au profit des populations démunies, au niveau des communes et douars de cette région.

La convention a été signée par le Wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, le président du Conseil régional, les présidents des conseils préfectoraux relevant de la région, le directeur régional de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), le secrétaire général de la Fondation du sud pour le développement et la solidarité, ainsi que le directeur régional de la Santé et le président de l’Association marocaine Médicale de Solidarité (AMMS).

Le financement de ce projet est pris en charge également par le Conseil régional Souss-Massa (6 MDH), les conseils préfectoraux et provinciaux de la région (12 MDH), l’ANDZOA (6MDH), et la Fondation du Sud (1 MDH). De son côté, la direction régionale de la Santé se chargera de l’accompagnement et l’encadrement alors que l’AMMS assurera la gestion et l’organisation des caravanes médicales ainsi que l’encadrement et l’accompagnement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la précarité de l’INDH, et suite aux actions entreprises par les différents départements préfectoraux et régionaux afin de capitaliser les efforts déployés au profit des populations en situation précaire, cibles dudit programme.

Dans ce sens, le Comité régional de développement humain (CRDH) avait initié, au titre de 2017, une série de caravanes médicales régionales.

Vu la satisfaction des populations cibles et la forte demande en terme de services de santé de proximité, le CRDH a validé, lors de sa réunion du 30 octobre dernier, le projet d’envergure portant sur l’acquisition des sept unités médicales mobiles.

Parallèlement à la cérémonie de signature de la convention y afférent, le coup d’envoi a été donné à la dernière étape des caravanes médicales lancées en 2017.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 02 décembre, profitera aux populations rurales démunies au niveau de la préfecture d’Inezgane Ait Melloul à l’instar des autres caravanes organisées au niveau des provinces et préfectures de la région.

Au total, ces caravanes médicales ont nécessité une enveloppe budgétaire d’environ 3 MDH, et profité à 42.000 personnes parmi les populations rurales démunies.

Rédaction Infomediaire.