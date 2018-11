Infomediaire Maroc – Deux rencontres destinées aux entrepreneurs marocains désireux de s’informer sur les opportunités d’investissements en France ainsi que les modalités d’accompagnement qui leur seront proposées, se tiendront à Agadir et à Casablanca respectivement les 4 et 5 décembre, a annoncé l’ambassade de France au Maroc.

Organisées à l’occasion du « Mois de l’investissement en France », ces deux rencontres ont pour objectif de rencontrer des investisseurs marocains potentiels et d’encourager l’installation d’entreprises marocaines sur l’Hexagone, a précisé le chef du service économique régional à l’Ambassade de France à Rabat, Marie-Cécile Tardieu.

Ce sera aussi l’occasion pour plusieurs entreprises de partager leurs expériences et leurs conseils avec les entrepreneurs souhaitant s’implanter en France, a-t-elle relevé lors d’une conférence de presse, ajoutant que le choix du Royaume pour la tenue de ces rencontres témoigne de la confiance en le dynamisme et en l’entrepreneuriat marocains et s’inscrit dans l’esprit visant à renforcer et consolider un partenariat équilibré entre les deux parties.

Le Maroc, a poursuivi Tardieu, dispose de nombreux pôles économiques et l’objectif de ces événements est de couvrir toutes les régions du Royaume, rappelant à cet égard que l’édition 2017 a connu l’organisation de rencontres similaires à Fès et à Tanger.

Par ailleurs, elle a souligné que les investissements marocains en France sont très diversifiés, mais avec une dominance du secteur informatique, exprimant le souhait de pourvoir renforcer les investissements dans d’autres domaines, notamment l’agroalimentaire et la santé.

Le programme de ces deux rencontres s’articule autour de deux modules intitulés « Pourquoi choisir la France ? » et « Quel accompagnement pour les investisseurs ? », avec des présentations sur les dernières mesures du gouvernement français sur les atouts de l’écosystème des startups en faveur de l’innovation et sur les pôles de compétitivité économique, outre des témoignages de dirigeants d’entreprises implantées en France.

Ces deux rencontres sont organisées par l’Ambassade de France au Maroc, en partenariat avec l’Agence Business France.

Lancé en 2015, l’événement « Mois d’investissement en France » vise à promouvoir la destination France et attirer investisseurs et talents internationaux. L’édition 2018 cible 40 pays sur l’ensemble des continents, dont 5 en Afrique, à savoir le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d’ivoire et la Tunisie.

