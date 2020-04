La cellule de soutien psychologique à distance “Covid-19”, lancée par la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Mohammed V de Rabat dans le cadre de la mobilisation pour lutter contre les répercussions de la pandémie du coronavirus, organise, vendredi, le premier webinaire (séminaire à distance) national sur “les sciences psychologiques au service de la santé publique”.

Ce séminaire, qui sera donné en visioconférence en direct sur la page de la cellule sur Facebook à partir de 18h45, se veut une rencontre interactive dictée par le “besoin urgent” de comprendre les enjeux de santé liés aux répercussions et aux effets de cette pandémie aux niveaux médical et psychologique, a indiqué le professeur de psychologie clinique à la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat et membre de la cellule de soutien psychologique à distance “Covid-19”, Hamza Chinbou, lors de sa présentation de ce webinaire.

Les développements liés à la pandémie du nouveau coronavirus dans le monde ont démontré que cette situation “entraîne la peur, l’anxiété et la panique, ce qui affecte l’immunité et engendre des manifestations physiques telles que l’essoufflement, l’accélération du rythme cardiaque, la transpiration ainsi que des infections physiques”, a-t-il souligné.

Ce séminaire connaîtra la participation de plusieurs docteurs, médecins et spécialistes, dont Mellas Nawfel, professeur et chef du service d’oncologie médicale du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, qui aura une intervention sur “les patients cancéreux en situation épidémiologique: mesures et précautions”, Dr Hamza Chinbou qui va réagir sur la gestion du stress psychologique, et Tarik Sqalli Houssaini, professeur et vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, qui abordera les maladies chroniques et le Covid 19.

En outre, Dr El Mostafa Rezrazi, psychologue et professeur de gestion de crise à l’Université de Sapporo Gakuin au Japon s’épanchera sur “l’intervention psychologique en cas de catastrophe et de crise”, tandis que le Professeur Aziz El Madi, professeur en chirurgie pédiatrique à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger traitera de la thématique “Enfants et Covid 19”.

Le programme du séminaire comprend également des interventions sur “les troubles anxieux et leur lien avec l’épidémie de Covid-19” par Hilali Abdelilah, professeur de psychologie à l’Université de Moulay Ismail à Meknès, sur “la lutte contre pandémie de Corona” qui sera dirigée par Zouhayr Souirti, professeur en neurologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, sur “le management des besoins psychologiques de base chez les enfants en quarantaine” donnée par Nabil Chakouh, professeur de psychologie à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, ainsi qu’une autre axée sur la gestion des émotions en quarantaine” par Zakaria Badri, professeur de psychologie à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès.

La cellule de soutien psychologique à distance “Covid-19” vise à “aider les citoyens à surmonter l’anxiété, le stress psychologique et la dépression causés par la pandémie du nouveau coronavirus, à travers une substitution radicale d’une attitude mentale de peur par celle de réconfort”.