Des chercheurs chinois ont récemment découvert un champ magnétique, le plus puissant de l’Univers émis par un pulsar de la Voie lactée, d’environ 1,6 x 1013 Gauss (soit 1,6 milliards de teslas), grâce à un télescope spatial « X Insight-HXMT » conçu spécialement pour trouver de nouvelles sources de rayons X et étudier la dynamique de leurs champs gravitationnels et magnétiques.

Cette découverte a été rendue possible grâce aux recherches des scientifiques de l’Institut de physique des hautes énergies de l’Académie chinoise des sciences et du Kepler Center for Astro and Particle Physics de l’Université de Tübingen, qui ont mesuré un champ magnétique de surface de plus d’1,6 milliard de teslas.

La mesure directe du champ magnétique fournie par le télescope chinois « Insight-HXMT » est supérieure aux estimations précédentes. « Nous soutenons que la détection [de la raie d’absorption cyclotron] de plus haute énergie rapportée ici prouve sans ambiguïté la présence de composants de champ multipolaires près de la surface de l’étoile à neutrons », concluent les chercheurs.

Lancé en juin 2017, le télescope chinois embarque à son bord trois charges utiles principales : un télescope à rayons X à haute énergie (20-250 keV), un télescope à rayons X à moyenne énergie (5-30 keV), et un télescope à rayons X à basse énergie (1-15 keV).

Ses principaux objectifs scientifiques sont de trouver de nouvelles sources transitoires et de surveiller les sources variables connues, puis d’observer les binaires à rayons X pour étudier de près leurs champs gravitationnels et magnétiques. Il a également été conçu pour trouver et étudier les sursauts gamma.

En 2020, un champ magnétique exceptionnel, d’une intensité d’environ un milliard de teslas, a été détecté par l’équipe d’Insight-HXMT.