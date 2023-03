Le fabricant belge de lubrifiants premiums, Champion Lubricants, vient de signer un partenariat stratégique avec Pneurama, une filiale du groupe GBH au Maroc, spécialiste de la distribution de pneumatiques dans le royaume.

Par ce nouveau partenariat, Champion entend s’imposer sur ce marché mature et dynamique et de renforcer sa présence sur l’Afrique du Nord. Pneurama, quant à elle, voir en cet accord, une occasion d’offrir une offre complète de produits, incluant les meilleurs pneumatiques et lubrifiants du marché et ce, dans tous ses points de ventes, ainsi que chez ses partenaires.