Infomédiaire Maroc – L’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA) a amélioré sa position parmi les meilleures universités du monde, selon ‘’the Times Higher Education World University Rankings (THE)’’ 2019, un classement mondial des performances des universités.

L’université de Fès a été classée parmi les 800 meilleures universités au monde, alors qu’elle figurait parmi les 1.000 établissements distingués l’année dernière, indique un communiqué de l’USMBA, qui précise que l’université s’est adjugée, par ailleurs, une place parmi les 400 meilleurs établissements au monde dans le domaine des ‘’sciences de santé’’.

‘’Cet exploit est le fruit des sacrifices consentis par toutes les composantes de l’Université aussi bien au niveau de la formation et de la recherche que de la gestion administrative et de la bonne gouvernance’’, relève le communiqué, mettant en avant la vision stratégique de l’USMBA et son plan de développement, en cours d’exécution.

Ce plan, précise-t-on de même source, vise notamment le renforcement de l’adhésion de l’ensemble des parties pour relever les défis de la concurrence entre les universités sur les plans local, national et international et créer les conditions favorables à la formation et à la recherche dans la perspective de transformer l’université en un lieu de créativité et d’innovation.

L’accent est, à cet effet, mis sur la généralisation de l’utilisation des moyens numériques dans la formation, la gouvernance et la recherche scientifique et la promotion de la qualité dans le développement du rendement de l’université.

La même source fait état, dans ce cadre, du lancement le 8 novembre courant des journées de la recherche et de l’innovation, en tant qu’espace d’échange entre les enseignants et les différents partenaires sur le sujet.

Le classement (THE) est l’un des meilleurs à l’échelle internationale du fait qu’il adopte 13 critères de qualité englobant tous les domaines d’intervention de l’université, à travers la mise en place des moyens de comparaison et mesures de performances des universités entre les mains des étudiants, des chercheurs, des universitaires et des organisations gouvernementales, selon l’USMBA.

Fondée en octobre 1975, l’USMBA compte quelque 1 404 enseignants-chercheurs. Elle comprend 14 établissements et centres d’enseignement supérieur et de recherche, répartis sur quatre sites universitaires, à savoir Dhar el Mehraz, Sais, Taza et Taounate.

