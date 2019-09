L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès occupe la première place à l’échelle nationale, selon le classement 2020 des meilleures universités du monde ‘’ The Times Higher Education’’.

L’USMBA se positionne entre les 601ème et 800ème places au niveau international, suivie par l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Université Mohammed V de Rabat, qui sont classées au-delà de la 1001ème place.

L’université aspire à figurer parmi les vingt plus grandes universités d’Afrique, selon son président, Redouane Mrabet. Créée en 1975, l’USMBA est composée de douze établissements d’enseignement supérieur et d’une cité d’innovation, répartis en quatre sites universitaires : campus Agdal-Fès, Saïs-Fès, Bensouda-Fès et Taza. Un cinquième campus à Taounate est en cours de création.