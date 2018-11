Infomédiaire Maroc -Conformément aux Hautes Orientations Royales visant la mise en place d’un nouveau modèle éducatif capable de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes , la Faculté de droit de Rabat-Agdal, engage à travers son département de droit privé et son Laboratoire de Droit Privé, un partenariat stratégique avec le Cercle Marocain des Directions Juridiques (CMDJ) , qui regroupe les juristes marocains évoluant en entreprise. L’objectif est en effet de mettre en place un écosystème dédié à une collaboration étroite et durable entre le monde universitaire et le monde professionnel, de manière à corriger le décalage persistant qui existe entre les besoins opérationnels des entreprises et la formation universitaire en sciences juridiques.

Le partenariat porte sur la mise en place de plusieurs projets au profit des étudiants et des chercheurs universitaires :

• constitution d’un pool de mentors issus du CMDJ afin d’accompagner les étudiants dans leurs parcours académiques et professionnels

• organisation d’un forum-métiers pour permettre aux entreprises d’approcher leurs futures recrues

• organisation d’ateliers de travail portant sur la résolution de cas pratiques,

• amélioration de la recherche scientifique par l’intégration de problématiques juridiques pratiques, issues des préoccupations du monde de l’entreprise

• mise en place d’un cycle de conférences privilégiant les domaines les plus actuels et les plus problématiques du droit marocain de l’entreprise….

Une convention de partenariat sera signée entre la Faculté (département et laboratoire de droit privé) et le CMDJ le Vendredi 9 novembre 2018 à 15h , au siège de la Faculté des sciences, juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal (Bd des Nations Unies) , en présence du doyen par intérim, le professeur Zakaria ABOUDDAHAB, la présidente du CMDJ, Mme Leila BAZZI, du directeur et de la coordonnatrice du Laboratoire de droit privé, les professeurs Farid EL BACHA et Selma EL HASSANI SBAI.

