La société SDX Energy Plc a annoncé la fin des opérations de test sur le puits KSR-21 au Maroc. Le puits, qui cible une zone d’intérêt dans la formation de Hoot, a été foré jusqu’à une profondeur verticale totale de 1.955 mètres, précise-t-on.

Dans un communiqué diffusé ce mardi, la compagnie d’exploitation pétrolière et gazière indique que l’essai du puits a permis d’obtenir un débit d’environ 4 millions de pieds cubes par jour pendant la période de test.

SDX Energy est le seul producteur indépendant de gaz au Maroc et travaille en étroite collaboration avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), sur tous les aspects du développement et de la production. Le gaz des puits de SDX est vendu à plusieurs acheteurs dans la zone industrielle de Kénitra.