La société SDX Energy a annoncé la découverte d’un important gisement de gaz dans le bassin du Gharb, au Maroc, suite à des tests de forage dans le puits Ksiri-21.

Bien que la quantité exacte de gaz découverte n’ait pas été révélée, les premières estimations indiquent qu’il s’agit d’un gisement substantiel. Cette découverte revêt une grande importance pour l’industrie énergétique et le développement économique de la région.

Le PDG de l’entreprise a exprimé sa satisfaction quant à cette découverte et son engagement envers l’exploration et la production durables d’hydrocarbures dans la région.

La société prévoit de poursuivre les tests pour évaluer la viabilité commerciale du gisement. Si les résultats continuent d’être positifs, cela ouvrirait de nouvelles opportunités pour le développement de l’industrie du gaz au Maroc.

Cette découverte est d’autant plus significative que le pays cherche à augmenter sa production nationale d’énergie et à diversifier ses sources d’approvisionnement, renforçant ainsi sa position en tant que hub énergétique régional et contribuant à son indépendance énergétique.