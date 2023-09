Le résultat net de Tanger Med Port Authority (TMPA) s’est chiffré à 803 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2023, affichant une hausse de 46% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette croissance est expliquée par l’augmentation du résultat d’exploitation de 20% et l’amélioration du résultat financier de 31%, précise un communiqué de TMPA qui est la filiale de « Tanger Med Special Agency » en charge de la gestion du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.

Le chiffre d’affaires a, quant à lui, atteint 1,82 milliard de dirhams (MMDH), enregistrant une progression de 12% par rapport à fin juin 2022, à la faveur de la croissance des trafics dans l’ensemble des terminaux, fait savoir la même source.

S’agissant de l’excédent brut d’exploitation, il s’est établi à près de 1,37 MMDH en évolution de 10% par rapport à fin juin 2022, grâce à la progression des activités opérationnelles dans l’ensemble des terminaux.